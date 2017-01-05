Murat Akın Göztepe'de
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 31 puanla zirvede tamamlayan Göztepe, İsviçre'nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Murat akın futbolculuk yaşamında TFF 1'inci Lig'de iki kez Kasımpaşa, birer kez de Orduspor, Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Kardemir Karabükspor'da şampiyonluk yaşadı.
Sarı kırmızılı formayla da Süper Lig'e yükselme mutluluğunu tatmak istediğini belirten Murat, "Göztepe Türkiye'nin en büyük camialarından biri. İkinci yarıda liderliği korumak için büyük bir mücadele göstereceğiz. Taraftarımızın huzuruna çıkacağım günü iple çekiyorum" dedi. Murat, imza töreni sonrası Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.
Öte yandan teknik direktörü Okan Buruk, Gökhan Karadeniz'in ardından golcü Famoussa Kone ile de yolları ayırdıklarını açıkladı. Kone'nin Antalya'dan ayrılarak kiralık olarak anlaştığı Samsunspor'un kampına gittiğini belirten genç teknik adam, "İkinci yarıda Gökhan Bandırmaspor, Kone ise Samsunspor forması giyecek. İki futbolcumuzun gelişimini yakından takip edeceğiz. Gökhan ve Kone sezon sonunda yeniden aramıza katılacak" diye konuştu.
Bu arada sol bek arayışlarını sürdüren Göztepe'nin Hollanda'nın Herenveen takımında görev yapan Caner Cavlan'la ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcuya Adanaspor'un da talip olduğu, iki kulübün Caner'i almak için yarıştığı öne sürüldü.
Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği stoper Gençer Cansev'e sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 28 yaşına giren tecrübeli oyuncuya dün akşamki antrenman sonrası Brezilya usulü kutlama yapıldı. Un ve yumartaya bulanan Gençer'e pasta da kesildi. Teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Gençer, sezon sonu şampiyonluğu kutlayacaklarını söyledi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
masallah herkes uzman olmus !!
- Fener'e koşuyor!
Toplam 32
Yorum
Sneijder_W 13. sıradaki Trabzonspor'da gösterdiği üstün başarı yüzünden febe'ye transfer oldu. 10 numara koydum sahaya başladım oynamaya . 10 numara koydum sahaya da başladım oynamaya. Maça baktım 10 numara yok başladım ağlamaya.
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
engin bos konusuyorsun cihad kardes..1. babel bonservissiz geldi, masinin artmasinin sebebleri var, 1. deportivo da iyi futbol oynadi ve kulüblerin ilgisini cekti2. bonservisi yok 3.türkiyenin hali belli, sen babel gibi bir futbolcuyu 2 mio getirebiliyorsan, helal olsun dersin birakirsin. Simdi gelelim mitrovice, adam 23 yasinda hirvat milli takimda oynuyor, kaca gelecekti? hem ekici nerde oynuyor, mitrovic nerde oynuyor, sen istersen ilk önce bunu arastir..
Murat Akın Göztepe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.