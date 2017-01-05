 ‘Milli takımım Eskişehirspor’ – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ‘Milli takımım Eskişehirspor’

    ‘Milli takımım Eskişehirspor’

    Bir alt ligde oynadığı için İsveç Milli Takımı’na alınmayacağı söylenen Erkan, “Buna vaktim yok. Her şeyimi Eskişehir’e verdim” diye konuştu.

    Eskişehirspor'un yıldız ismi birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Es Es'in 31 yaşındaki kaptanının öne çıkan sözleri şunlar: "Tarık Çamdal inanılmaz bir çocuk. Galatasaray'da oynayamamasına şaşırdım. Eskişehirspor'a, İsveç Milli Takımı'na seçilemeyeceğimi bilerek geldim. Bir alt lige indiğim için beni seçmeyeceklerini söylediler. Bundan sonra milli takımım Eskişehirspor. Şu anda İsveç Milli Takımı'nı düşünecek zamanım yok. Her şeyimi Eskişehir'e verdim."
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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