Göz Göz ava çıktı
Sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in sol beki Alparslan Erdem’de mutlu sona yaklaştı. Okan Buruk’un ısrarcı olduğu 28 yaşındaki oyuncuyla el sıkışılırken, Gençer’in bonservisi için de görüşmeler başladı.
SIRADA GENÇER VAR
Göztepe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den kiraladığı Gençer Cansev'in bonservisini almak için de İstanbul kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun da bonservisini alması halinde transferi noktalamayı planlıyor.
FORMA BULAMADI
Başakşehir'de sadece Türkiye Kupası'nda forma giyen Alparslan, oynadığı 3 karşılaşmada, 1 de gol atma başarısı gösterdi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:45
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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