 Göz Göz ava çıktı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Göz Göz ava çıktı

    Göz Göz ava çıktı

    Sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in sol beki Alparslan Erdem’de mutlu sona yaklaştı. Okan Buruk’un ısrarcı olduğu 28 yaşındaki oyuncuyla el sıkışılırken, Gençer’in bonservisi için de görüşmeler başladı.

    Ligin ilk bölümünü zirvede tamamlayan transfer çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta Wil 1900'den Murat Akın'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez de sol beke takviye yapmayı planlıyor. Ege ekibi, Süper Lig lideri Başakşehir'de bu sezon forma şansı bulamayan Alparslan Erdem için tüm şartları zorluyor. İstanbul ekibiyle 2018'e kadar sözleşmesi bulanan 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşan Göz-Göz, bonservisi konusunda da mutlu sona yaklaştı. Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşan Göztepe'nin birkaç gün içinde transferi açıklaması bekleniyor.

    SIRADA GENÇER VAR
    Göztepe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den kiraladığı Gençer Cansev'in bonservisini almak için de İstanbul kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun da bonservisini alması halinde transferi noktalamayı planlıyor.

    FORMA BULAMADI
    Başakşehir'de sadece Türkiye Kupası'nda forma giyen Alparslan, oynadığı 3 karşılaşmada, 1 de gol atma başarısı gösterdi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göz Göz ava çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.