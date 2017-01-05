Denizlispor, Antalya'ya gitti
TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor'un Antalya'ya kampı bu sabah başladı.
Kadroya takviye isteyen teknik direktör Ali Tandoğan, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için başlattığı girişimlerin sonuçlanmasını bekliyor. Önceki akşam yapılan toplantıda takımda kalmasına karar verilen Moritz ve Perovic'in durumları, transfer yasağının kalkması halinde yeniden değerlendirilecek.
Antalya kafilesinde Antalya kafilesinde kaleciler Zeki, Asil Kaan ve Ömer'in yanı sıra Keremcan, Ömer Alp, Cenk, Alperen, Batıcan, Tahacan, Taşkın, Sankoh, Burak, Veli, Berkan, Ziya, Şevki, Cihan, Perovic, Anıl, Barış, Moritz ve İsmail yer aldı
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:06
- Eren Derdiyok'tan Podolski yorumu
Toplam 2
Yorum
joker1990 Onu bunu bilmem ama Galatasaray takımının forvete ihtiyacı var
- "Alnım açık"
Toplam 38
Yorum
Erol Bazı galatasaraylı tarartarlar vefasız veya galatasaraylı değil selçuğun fenerbahçeye attığı golleri ne çabuk unuttunuz.adam tek golle Türkiyeyi Avrupaya taşıdı onu bile unuttunuz.
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 4
Yorum
joker1990 Gerçeği yazmak lazım bu oyuncu Trabzon spora gelmez gelse bile para için gelir
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