Sivasspor, Oumari ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un savunma oyuncusu Joan Oumari'nin El Nasr Kulübüne transfer olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında Alman ekibi FSV Frankfurt'tan kadromuza kattığımız Joan Oumari 17'si Süper Lig, 13'ü TFF 1. Lig ve 4'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 maçta takımımızın formasını giyerken 2 kez de gol sevinci yaşamıştı." ifadesi kullanıldı.
Joan Oumari'ye, Sivasspor'da bulunduğu süre içerisinde takıma yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:07
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Toplam 2
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HCK / BJK AFRİKA ULUSLAR KUPASI, HİÇ BİTMESİN YÜZÜNÜ GÖRMEYELİM İNŞAALLAH...!!!
- ''Küçük hedefler peşinde koşmam''
Toplam 2
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bjk advers Bakalım sen bu takımda ne kadar büyük olacaksın hep birlikte göreceğiz .
- Akkoyun’dan ‘imalı’ ayrılık
Toplam 1
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Bülent akkoyun Senin canın sağolsun Ünal abiciğim her şeyin hayırlısı ALLAH Var gam yok
Sivasspor, Oumari ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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