 Sivasspor, Oumari ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sivasspor, Oumari ile yollarını ayırdı

    Sivasspor, Oumari ile yollarını ayırdı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un savunma oyuncusu Joan Oumari'nin El Nasr Kulübüne transfer olduğu bildirildi.

    Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 28 yaşındaki Lübnanlı oyuncunun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında Alman ekibi FSV Frankfurt'tan kadromuza kattığımız Joan Oumari 17'si Süper Lig, 13'ü TFF 1. Lig ve 4'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 maçta takımımızın formasını giyerken 2 kez de gol sevinci yaşamıştı." ifadesi kullanıldı.

    Joan Oumari'ye, Sivasspor'da bulunduğu süre içerisinde takıma yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:07
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