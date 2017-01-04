Sivasspor çoştu bir kere
Gekas ve Delhar’ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, bir transfere daha imza attı. Yiğido, Aleksandr Kobakhidze ile büyük ölçüde anlaştı.
Sivasspor transferde coştu. Savunmaya Delhar, hücuma da Gekas'ı transfer ederek adından söz ettiren kırmızı-beyazlılar, bu kez de sağ kanada takviye yaptı. Yiğidolar, Ukrayna ekibi Poltava'da forma giyen Aleksandr Kobakhidze ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Tbilisi, Dnipro, Kryvyi, Arsenal Kiev, Volyn Lutsk gibi takımlarda da forma giyen 29 yaşındaki Gürcü futbolcunun, birkaç gün içinde Sivasspor'un Antalya kampına katılması bekleniyor.
21 MAÇ, 1 GOL, 3 ASİST
Gürcis tan Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Ukrayna ekibiyle 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Kobakhidze oynadığı bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist yaptı.
YİĞİDOLAR'DA SİRTAKİ ZAMANI!
İlk yarının son haftalarında çıkışa geçen Sivasspor bugün yıldız golcüsüne kavuşuyor. Kırmızı-beyazlıların geçtiğimiz hafta her konuda anlaşma sağladığı Theofanis Gekas, yeni takımının Antalya'daki kampına katılıyor. Tekrar Türkiye'de forma giyeceği için mutlu olduğunu söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Sivasspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.
21 MAÇ, 1 GOL, 3 ASİST
Gürcis tan Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Ukrayna ekibiyle 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Kobakhidze oynadığı bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist yaptı.
YİĞİDOLAR'DA SİRTAKİ ZAMANI!
İlk yarının son haftalarında çıkışa geçen Sivasspor bugün yıldız golcüsüne kavuşuyor. Kırmızı-beyazlıların geçtiğimiz hafta her konuda anlaşma sağladığı Theofanis Gekas, yeni takımının Antalya'daki kampına katılıyor. Tekrar Türkiye'de forma giyeceği için mutlu olduğunu söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Sivasspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
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dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
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Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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