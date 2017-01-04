 Sivasspor çoştu bir kere – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    çoştu bir kere

    Sivasspor çoştu bir kere

    Gekas ve Delhar’ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, bir transfere daha imza attı. Yiğido, Aleksandr Kobakhidze ile büyük ölçüde anlaştı.

    transferde coştu. Savunmaya Delhar, hücuma da Gekas'ı transfer ederek adından söz ettiren kırmızı-beyazlılar, bu kez de sağ kanada takviye yaptı. Yiğidolar, Ukrayna ekibi Poltava'da forma giyen Aleksandr Kobakhidze ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Tbilisi, Dnipro, Kryvyi, Arsenal Kiev, Volyn Lutsk gibi takımlarda da forma giyen 29 yaşındaki Gürcü futbolcunun, birkaç gün içinde Sivasspor'un Antalya kampına katılması bekleniyor.

    21 MAÇ, 1 GOL, 3 ASİST
    Gürcis tan Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Ukrayna ekibiyle 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Kobakhidze oynadığı bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist yaptı.

    YİĞİDOLAR'DA SİRTAKİ ZAMANI!
    İlk yarının son haftalarında çıkışa geçen Sivasspor bugün yıldız golcüsüne kavuşuyor. Kırmızı-beyazlıların geçtiğimiz hafta her konuda anlaşma sağladığı Theofanis Gekas, yeni takımının Antalya'daki kampına katılıyor. Tekrar Türkiye'de forma giyeceği için mutlu olduğunu söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Sivasspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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