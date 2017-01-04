Giresunspor bombayı patlattı
Ligde Play-Off'u hedefleyen Giresunspor, ikinci yarı öncesi transferde bombayı patlattı.
Karadeniz ekibi, bu sezon Karabükspor'da fazla forma şansı bulamayan Isaac ile sezon sonuna kadar anlaştı. Bu arada Giresunspor, Guido Koçer ve Salih Sefercik'in sözleşmelerini feshetti.
ESKİŞEHİR'DEN TRANSFER YORUMU
Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, transfer yasağıyla ilgili konuştu. Bu durumu sıkıntı yapmadığını belirten Özalan, "Transfer yapabilseydik yalnızca bir futbolcu alırdım. Şu anda transfere ihtiyacımız yok. Bu takım her şeyi fazlasıyla yerine getirir ve hedeflere ulaşır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
URFA'DAN SEMİH ATAĞI
Eskişehirspor ile yollarını ayırma noktasında olan Semih Şentürk'e bir talip daha çıktı. TFF 1. Lig'de ismi birçok kulüple anılan 33 yaşındaki golcü için bu kez Şanlıurfaspor devreye girdi. Kırmızı-siyahlılarla çıktığı 12 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandıran Semih'le görüşen Şanlıurfasporlu yöneticiler, tecrübeli futbolcuya kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor.
ADANA DEMİR ÇALIŞIYOR
İkinci yarı hazırlıklarına önceki gün başlayan Adana Demir hız kesmiyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan mavi-lacivertliler, idmanları tam kadro gerçekleştiriyor. Antrenmana salonda başlayan Adana Demir, daha sonra sahada dayanıklılık ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Kaleciler Emrullah, Zülküf, Ahmetcan ve Nusret ise antrenör Recep Öztürk nezaretinde ayrı çalıştı.
GÖZ GÖZ BOŞ DURMUYOR
Murat Akın'ı kadrosuna katan TFF 1. Lig lideri Göztepe, transferde hız kesmiyor. Ege ekibi, uzun süredir gündeminde olan Ümraniye'nin orta sahası Emircan Altıntaş ile Adanaspor'un sol beki Cankberk Dilaver için temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarcı olduğu bu iki ismi kadrosuna katmanın planlarını yapan sarıkırmızılılar, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.
BANDIRMA'DA OPERASYON!
Teknik direktör Feyyaz Uçar ile çıkışa geçen Bandırmaspor transferde de düğmeye bastı. Bordo-beyazlıların basın sözcüsü Bilgen Süngü, yabancı bir santrfor ile görüştüklerini ifade edip, "Gökhan Karadeniz'i de sezon sonuna kadar kiraladık. Hocamızın raporu doğrultusunda hücum hattına yapacağımız takviye için çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede bu işi de çözmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
SAMSUNSPOR'DA İTİRAF
Düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Samsunspor'da işler kötü gidiyor. Teknik direktör Osman Özköylü, kadro anlamında ligin en yetersiz kadrosuna sahip olduklarını belirtip, "En iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Samsunspor sadece Samsun şehrinin değil Türk futbolunun önemli markalarından bir tanesi. Bunu üzülerek söylüyorum ama bu kadroyla çırpınıyoruz" diye konuştu.
ESKİŞEHİR'DEN TRANSFER YORUMU
Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, transfer yasağıyla ilgili konuştu. Bu durumu sıkıntı yapmadığını belirten Özalan, "Transfer yapabilseydik yalnızca bir futbolcu alırdım. Şu anda transfere ihtiyacımız yok. Bu takım her şeyi fazlasıyla yerine getirir ve hedeflere ulaşır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
URFA'DAN SEMİH ATAĞI
Eskişehirspor ile yollarını ayırma noktasında olan Semih Şentürk'e bir talip daha çıktı. TFF 1. Lig'de ismi birçok kulüple anılan 33 yaşındaki golcü için bu kez Şanlıurfaspor devreye girdi. Kırmızı-siyahlılarla çıktığı 12 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandıran Semih'le görüşen Şanlıurfasporlu yöneticiler, tecrübeli futbolcuya kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor.
ADANA DEMİR ÇALIŞIYOR
İkinci yarı hazırlıklarına önceki gün başlayan Adana Demir hız kesmiyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan mavi-lacivertliler, idmanları tam kadro gerçekleştiriyor. Antrenmana salonda başlayan Adana Demir, daha sonra sahada dayanıklılık ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Kaleciler Emrullah, Zülküf, Ahmetcan ve Nusret ise antrenör Recep Öztürk nezaretinde ayrı çalıştı.
GÖZ GÖZ BOŞ DURMUYOR
Murat Akın'ı kadrosuna katan TFF 1. Lig lideri Göztepe, transferde hız kesmiyor. Ege ekibi, uzun süredir gündeminde olan Ümraniye'nin orta sahası Emircan Altıntaş ile Adanaspor'un sol beki Cankberk Dilaver için temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarcı olduğu bu iki ismi kadrosuna katmanın planlarını yapan sarıkırmızılılar, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.
BANDIRMA'DA OPERASYON!
Teknik direktör Feyyaz Uçar ile çıkışa geçen Bandırmaspor transferde de düğmeye bastı. Bordo-beyazlıların basın sözcüsü Bilgen Süngü, yabancı bir santrfor ile görüştüklerini ifade edip, "Gökhan Karadeniz'i de sezon sonuna kadar kiraladık. Hocamızın raporu doğrultusunda hücum hattına yapacağımız takviye için çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede bu işi de çözmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
SAMSUNSPOR'DA İTİRAF
Düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Samsunspor'da işler kötü gidiyor. Teknik direktör Osman Özköylü, kadro anlamında ligin en yetersiz kadrosuna sahip olduklarını belirtip, "En iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Samsunspor sadece Samsun şehrinin değil Türk futbolunun önemli markalarından bir tanesi. Bunu üzülerek söylüyorum ama bu kadroyla çırpınıyoruz" diye konuştu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Giresunspor bombayı patlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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