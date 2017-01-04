Devlerin aşkı
Sarı-siyahlılarda gündemin tek maddesi Milan Djuric... Doğu ekibi, 1.99’luk golcü ile her konuda anlaştı, İtalyan ekibinin istediği 1.5 milyon euro’yu da aşağı çekmeye çalışıyor.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'un aklı fikri Milan Djuric'te. Uzun süredir gündeminde yer alan 1.99 boyundaki golcüyle her konuda anlaşan sarı-siyahlılar, bu futbolcunun kulübü Cesena'yı ikna etmeye çalışıyor. Serie B ekibinin istediği 1.5 milyon euro'yu aşağı çekmeye çalışan Doğu ekibi, transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Adil Gevrek, oyuncuyla anlaşma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını tekrarlayıp, şunları söyledi:
BU TRANSFER BİTECEK
"Uzun süredir listemizde yer alan bir futbolcuydu. Cesena'nın bonservis konusunda indirim yapmasını bekliyoruz. Bu konuda umudumuz var. Ayrıca transfer için sponsor arayışlarımız da devam ediyor. Djuric'i kadromuza katmayı istiyoruz. Bu yüzden de elimizden geleni yapıp, bu transferi bitireceğiz."
BU TRANSFER BİTECEK
"Uzun süredir listemizde yer alan bir futbolcuydu. Cesena'nın bonservis konusunda indirim yapmasını bekliyoruz. Bu konuda umudumuz var. Ayrıca transfer için sponsor arayışlarımız da devam ediyor. Djuric'i kadromuza katmayı istiyoruz. Bu yüzden de elimizden geleni yapıp, bu transferi bitireceğiz."
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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