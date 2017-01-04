 Devlerin aşkı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Devlerin aşkı

    Devlerin aşkı

    Sarı-siyahlılarda gündemin tek maddesi ... Doğu ekibi, 1.99’luk golcü ile her konuda anlaştı, İtalyan ekibinin istediği 1.5 milyon euro’yu da aşağı çekmeye çalışıyor.

    'de zirve mücadelesi veren 'un aklı fikri Milan Djuric'te. Uzun süredir gündeminde yer alan 1.99 boyundaki golcüyle her konuda anlaşan sarı-siyahlılar, bu futbolcunun kulübü Cesena'yı ikna etmeye çalışıyor. Serie B ekibinin istediği 1.5 milyon euro'yu aşağı çekmeye çalışan Doğu ekibi, transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Adil Gevrek, oyuncuyla anlaşma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını tekrarlayıp, şunları söyledi:

    BU TRANSFER BİTECEK
    "Uzun süredir listemizde yer alan bir futbolcuydu. Cesena'nın bonservis konusunda indirim yapmasını bekliyoruz. Bu konuda umudumuz var. Ayrıca transfer için sponsor arayışlarımız da devam ediyor. Djuric'i kadromuza katmayı istiyoruz. Bu yüzden de elimizden geleni yapıp, bu transferi bitireceğiz."
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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