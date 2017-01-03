Şanlıurfa’da Doka harekatı

TFF 1. Lig'de ilk yarının son 4 maçını 3 galibiyet, 1 beraberlikle bitiren Ş.Urfa'da Başkan İsmail Bağıban, transferde 2 veya 3 futbolcuyla anlaşmayı planladıklarını belirtti. Bağıban, orta saha ve forvet istediklerini bildirirken, gözdelerden birisinin Başakşehir'in Brezilyalı forveti Doka olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşıldığı belirtildi.