 Şanlıurfa’da Doka harekatı – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Şanlıurfa’da harekatı

    Şanlıurfa’da Doka harekatı
    TFF 1. Lig'de ilk yarının son 4 maçını 3 galibiyet, 1 beraberlikle bitiren Ş.Urfa'da Başkan İsmail Bağıban, transferde 2 veya 3 futbolcuyla anlaşmayı planladıklarını belirtti. Bağıban, orta saha ve forvet istediklerini bildirirken, gözdelerden birisinin Başakşehir'in Brezilyalı forveti Doka olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşıldığı belirtildi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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