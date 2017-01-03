 Gökhan Süzen Sivasspor’da – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Gökhan Süzen Sivasspor’da
    Samet Aybaba döneminde büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen ancak hayal kırıklığının ardından birçok kez takım değiştiren Gökhan Süzen, geçen sezon sonu ayrıldığı Sivas'a geri döndü. 29 yaşındaki tecrübeli sol bek 5 aylık Tokat macerasının ardından yeniden Yiğido'ya transfer oldu. Gökhan'la, 6 ayı opsiyonlu, 1.5 senelik sözleşme imzalandı.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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