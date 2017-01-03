Emircan bombası

TFF 1. Lig’de 6 takımla 7 şampiyonluk yaşayan Murat Akın’la anlaşan Göz-Göz, ligde şu ana kadar 12 maçta 7 gol atan 21 yaşındaki orta saha için de bastırıyor.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Göztepe, transferde de hız kesmiyor. İsviçre'nin FC Will takımından TFF 1. Lig'de daha önce 6 takımda, 7 şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Murat Akın'la anlaşarak ilk transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılılar'ın, ligin yenisi Ümraniye'nin sağ kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile ilgilendiği belirtildi. Görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, anlaşma yolunda kıran kırana bir pazarlık yaşandığı bildirildi. İzmir ekibinin kurmaylarının sözleşmesi 2019'da sona erecek genç futbolcu için oyuncu ve bir miktar para önerisinde bulunduğu kaydedildi. Kırmızı-beyazlılar'ın ise futbolcu önerisine sıcak bakmadığı ve yüksek bir bonservis istediği ifade edildi. Göztepe'nin transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanırken, Emircan'ın da sarı-kırmızılı takımı istediği öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'TA YETİŞTİ

21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, futbola Beşiktaş altyapısında başladı. Dikilitaş'ta amatör oynadıktan sonra Başakşehir'de profesyonel oldu ve Sultanbeyli Bld.'de 1 sezon forma giyip Ümraniye'nin yolunu tuttu. Emircan bu sezon ligde 12 maçta 7 gol attı.



GÖKHAN BANDIRMA'YA KİRALIK GÖNDERİLDİ

Göztepe'de ilk yarıda beklentileri karşılayamayan golcü Gökhan Karadeniz aynı ligden Bandırma'ya kiralandı. Yönetici Talat Papatya, "Nasıl ki Halil Akbunar geçen sezon kiralık gittiği Elazığspor'da kendini toparlayıp daha sonra Göztepe'de önemli işlere imza attıysa Gökhan da geri döndüğünde aynı şekilde bize katkı sağlayacak" dedi.