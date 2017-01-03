Emircan bombası
TFF 1. Lig’de 6 takımla 7 şampiyonluk yaşayan Murat Akın’la anlaşan Göz-Göz, ligde şu ana kadar 12 maçta 7 gol atan 21 yaşındaki orta saha için de bastırıyor.
BEŞİKTAŞ'TA YETİŞTİ
21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, futbola Beşiktaş altyapısında başladı. Dikilitaş'ta amatör oynadıktan sonra Başakşehir'de profesyonel oldu ve Sultanbeyli Bld.'de 1 sezon forma giyip Ümraniye'nin yolunu tuttu. Emircan bu sezon ligde 12 maçta 7 gol attı.
GÖKHAN BANDIRMA'YA KİRALIK GÖNDERİLDİ
Göztepe'de ilk yarıda beklentileri karşılayamayan golcü Gökhan Karadeniz aynı ligden Bandırma'ya kiralandı. Yönetici Talat Papatya, "Nasıl ki Halil Akbunar geçen sezon kiralık gittiği Elazığspor'da kendini toparlayıp daha sonra Göztepe'de önemli işlere imza attıysa Gökhan da geri döndüğünde aynı şekilde bize katkı sağlayacak" dedi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:01
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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