Gökhan Süzen, Sivasspor'da
TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor, Gökhan Süzen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
2 Sezon Sivasspor forması giydikten sonra bu sezon başında 2'nci Lig takımlarından Tokatspor ile anlaşan 29 yaşındaki Gökhan Süzen, devre arasında yeniden Sivasspor'a döndü. Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın yeniden takımda görmek istediği Gökhan Süzen ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcu ile 6 ayı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer kulübün resmi internet sitesinden de duyuruldu. Daha önce Beşiktaş forması da giyen tecrübeli oyuncu, bugün Antalya'da başlayacak devre arası kampında takıma katılacak.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:23
- Kalbi Beşiktaş’ta kaldı
Toplam 3
Yorum
audemars Beşiktaş sevgisi gittikçe büyüyen tutkuya dönüşen bir sevgidir bağımlılık yapar ! Gidenleri , ayrılanları çok üzer .
- 2016 yılının yıldızı Yasin
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W 50 Gol atsan bile bana yaranamazsın. Burak Yılmaz da öyleydi. Sempatik gelmiyor bana.
- ‘Kolo’ya pençe
Toplam 3
Yorum
EMRE ABOUBAKARIN GOL ATAMAMASININ ANA NEDENİ ORTASAHDAN KANATLARDAN DOĞRU DÜZGÜN TOP GELMEMESİ.. ABOUBAKARA DEĞİL OĞUZHANA TOLGAYA BAKIN. OYNAMIYOR....
Gökhan Süzen, Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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