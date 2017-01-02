Burak Solakel Adana Demir’de
Evkur Yeni Malatyaspor'da ligin ilk yarısında bekleneni veremediği için gözden çıkarılan sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel, eski kulübü Adana Demirspor ile anlaştı. İlk yarıda 13 maçta forma giyen Burak'ın yerine Ergün Teber ve Bilal Aziz düşünülüyor. Ayrıca Erkan Sekman, Semih Beyaz ve Sinan Özkan ile de yollar ayrıldı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Burak Solakel Adana Demir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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