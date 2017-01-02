 Burak Solakel Adana Demir’de – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Burak Solakel Adana Demir’de

    Burak Solakel Adana Demir’de
    'da ligin ilk yarısında bekleneni veremediği için gözden çıkarılan sol bek oyuncusu , eski kulübü Adana Demirspor ile anlaştı. İlk yarıda 13 maçta forma giyen Burak'ın yerine Ergün Teber ve Bilal Aziz düşünülüyor. Ayrıca Erkan Sekman, Semih Beyaz ve Sinan Özkan ile de yollar ayrıldı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Solakel Adana Demir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.