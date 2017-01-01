 Uçar: Karşıyaka hedefsiz olmaz – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Uçar: hedefsiz olmaz

    Uçar: Karşıyaka hedefsiz olmaz

    ’ün yerine gelen , “İkinci yarıda TFF 1. Lig hedefine ulaşmak istiyoruz. hedefsiz olmaz”dedi.

    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü tamamlayan Karşıyaka'da Soner Tolungüç'ün istifasıyla teknik direktörlüğü devralan Turgut Uçar, iddiasını ortaya koydu. Tesislerinde 2'inci yarı hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılılar'da Uçar, "Kadroda çıkış yakalamak isteyen gençler ve kendisini kanıtlamış isimler var. İkinci yarıda sezonun ilk yarısında yakalanan başarılı çizgiyi sürdürüp TFF 1'inci Lig hedefine ulaşmak istiyoruz. hedefsiz olmaz" dedi. 2 Ocak'ta Belek'te kampa girecek İzmir ekibi, 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:04
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