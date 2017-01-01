 Samsun’da en az 8 transfer – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Samsun’da en az 8 transfer

    Samsun’da en az 8 transfer

    Samsun'da gözler transfer tahtasının açılıp yapılacak transferlerde.

    Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yönetime verdiği raporda kaleci, sağ bek, sol bek, stoper, 4 tane de hücuma dönük orta saha ve forvet istediği öğrenildi. Bu isimlerden 5'inin Fransa'da futbol hayatını sürdüren Nijerya ve Gana milli takımlarında oynayan isimlerden oluşacağı belirtildi.

    DENİZLİ'DE 2 YOLCU
    'de 'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, alacakları için TFF kanalıyla kulübe ihtar çeken kaleci Necati ve Eskişehirspor'dan kiralanan forvet Andaç Güleryüz'le yolları ayırma kararı aldı. Yönetim, Necati'nin 100 bin TL tutarındaki alacağını ödeyerek sözleşmesini feshedecek.

    N'DONGALA FESHETTİ
    TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 6. bitiren Balıkesir'de 22 yaşındaki Kongolu forvet N'Dongala, sözleşmesini resmi olarak feshetti. Sezon başında gelen N'Dongala, ilk yarıda 11 maçta görev almıştı. Öte yandan kulübün müzesinden alacaklarına karşılık kupa alan ve kadro dışı bırakılan Zeefuik de resmen gönderildi.

    MANİSA KURTULDU
    TFF 1. Lig'de ilk yarıda 3 puanı silinen Manisa, eski futbolcusu Simonek'e borcunu ödeyerek aynı cezayı almaktan kurtuldu. Transfer yasaklı siyah beyazlılar'da yönetim, Simonek'in borcunu ödedi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:06
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