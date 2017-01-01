Samsun’da en az 8 transfer
Samsun'da gözler transfer tahtasının açılıp yapılacak transferlerde.
DENİZLİ'DE 2 YOLCU
TFF 1. Lig'de Denizlispor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, alacakları için TFF kanalıyla kulübe ihtar çeken kaleci Necati ve Eskişehirspor'dan kiralanan forvet Andaç Güleryüz'le yolları ayırma kararı aldı. Yönetim, Necati'nin 100 bin TL tutarındaki alacağını ödeyerek sözleşmesini feshedecek.
N'DONGALA FESHETTİ
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 6. bitiren Balıkesir'de 22 yaşındaki Kongolu forvet N'Dongala, sözleşmesini resmi olarak feshetti. Sezon başında gelen N'Dongala, ilk yarıda 11 maçta görev almıştı. Öte yandan kulübün müzesinden alacaklarına karşılık kupa alan ve kadro dışı bırakılan Zeefuik de resmen gönderildi.
MANİSA KURTULDU
TFF 1. Lig'de ilk yarıda 3 puanı silinen Manisa, eski futbolcusu Simonek'e borcunu ödeyerek aynı cezayı almaktan kurtuldu. Transfer yasaklı siyah beyazlılar'da yönetim, Simonek'in borcunu ödedi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:06
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
Samsun’da en az 8 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.