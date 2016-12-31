Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sol bek Gökhan Süzen ile anlaşmaya vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tokatspor'da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'i Sivas'a davet etti.
Transfer görüşmesi için Sivas'a gelen Gökhan'ın, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde yaptığı görüşmenin ardından, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:00
- Juan Mata Fener'e
Toplam 12
Yorum
Rıza Roberto Carlos içinde aynı seyler soylendi :D
- Mehmet Ekici yüksek uçtu
Toplam 21
Yorum
elevli sözleşmesi biten bir futbolcu için trabzon spora sinan gümüş m ekiciye karşı neden öneriliyor anlayan varmı
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 25
Yorum
Cenk Ahaha atar mı başkaları yaptimi ağlama oluyor aziz yaptimi atar mı oluyor ahahah geçin bunları
Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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