 Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı

    Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sol bek Gökhan Süzen ile anlaşmaya vardı.

    Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tokatspor'da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'i Sivas'a davet etti.

    Transfer görüşmesi için Sivas'a gelen Gökhan'ın, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde yaptığı görüşmenin ardından, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:00
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