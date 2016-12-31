Manisaspor'un Antalya kampı başladı
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 12 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Miracle Resort Hotel'de kampa girdi.
Öte yandan Balıkesirspor ve Bandırmaspor'un talip olduğu kaptan Nuri Terliksiz transferiyle ilgili şunları söyledi: "Manisaspor'da kalacağım" diyen Nuri, "Takımımızda büyük bir mali kriz yaşanıyor. Ancak geçen sezon da biz zor durumda olan takımımızı şampiyon yaptık. Düşme hattındayken burayı terk etmek bana yakışmaz. Başka takıma şu aşamada gidersem ekmek yediğim yere ihanet olurum. Manisaspor'u bu sezon ligde tutmak boynumuzun borcudur" dedi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:25
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
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