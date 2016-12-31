Göztepe tam yol
Samsunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen kazanan Göztepe zirvenin hakimi oldu. Yeni Malatya, Bolu deplasmanında farklı kazandı ve güven tazeledi.
SİVAS FIRSAT TEPTİ
Son haftaların en formda takımı Sivasspor, zirveye ortak olma şansını, evinde Adana Demir'e puan kaptırarak adeta tepti. Mavi lacivertli rakibi ise ilk devrede çıktığı 9 deplasmanın 7'sinde berabere kalıp sadece bir tanesinde mağlup olmuş. Enteresan bir grafik. Sivasspor ikinci yarıda ne yapacak herkes bunu merak ediyor. Yiğidolar zirveyi de ele geçirecek potansiyele sahip.
ÜMRANİYE SON ANDA
Ligin tartışmasız en büyük sürprizi! Bilhassa Erkan Sözeri takımın başına geçtikten sonra. Düşünün, ilk 7 hafta hiç kazanamamış,üç puan toplayabilmiş bir takım, diğer 9 haftada 6 galibiyet, iki beraberlik, tek mağlubiyet almış. Son Altınordu maçında da 80.dakikaya kadar galiptiler.
ŞANLI URFA..!
Bir diğer silkelenip başarıya koşan takımımızda Şanlıurfaspor. Ünal Karaman hocayla bir türlü iyi oyununu, iyi sonuçlara dönüştüremeyen sarı yeşilli takım, Kemal Kılıç ile adeta coştu. Ligin son 4 maçında 10 golle 10 puan toplayan, yenilgiyi unutan bir Şanlıurfaspor var. Aynı takım, öncesinde çıktığı 12 maçta, 7 golle 10 puan toplayabilmişti. Bravo Kemal Kılıç'a ve talebelerine... İstenince oluyormuş, bunu gösterdiler... Artık her rakip şanlıurfa ile oynamaktan çekiniyor. İkinci yarıda da bu çıkışları devam edecek gibi...
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Göztepe tam yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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