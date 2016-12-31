Göz Göz düğmeye bastı
FC Will’den Murat Akın ve Eskişehirspor’dan Bilal Aziz’i renklerine katmak için harekete geçen Göztepe Partizan’ın sağ kanat oyuncusu Stevanoviç ‘in de peşine düştü.
KONE VE GÖKHAN GİDİYOR
1.84 boyundaki Sırp oyuncuya Antalyaspor'un da talip olduğu öğrenildi. Öte yandan Göztepe golcü Kone ve orta saha oyuncusu Gökhan ile yollarını ayıracak. Teknik direktör Okan Buruk, "Gökhan oynayabileceği takıma gitmek istediğini belirtti. Kiralık vereceğiz" dedi.
ELAZIĞ PARA ARIYOR
Elazığspor'un transfer tahtasını açabilmesi için 13 milyon liraya gerek var! Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, "Pazartesi günü 2 milyon 850 bin lira ödeme yapamazsak tekrar puan silme cezası gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
Y.MALATYA 3 TRANSFER YAPACAK
Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takımın transfer çalışmalarıyla ilgili, "İkinci yarı bize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular üzerinde duruyoruz." dedi. Ravcı, "Eksik mevkilerimiz belli. 3 nokta transfer yapabilirsek eksik yerlerimizi kapatmış olacağız" diye konuştu.
BOLUSPOR'DA 9 FUTBOLCU GÖNDERİLİYOR
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da büyük revizyon. Kırmızı beyazlılar 9 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda, 17. hafta maçlarıyla başlayacak sezonun ikinci bölümü öncesi futbolculardan Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak, Efe Halil Özarslan ve Kemal Tokak ile yolların ayrılması kararının alındığı belirtildi.
ALTINORDU'DA KALE BERKE'NİN
Altınordu'da kale Berke'ye emanet. İngiliz devi Manchester City'nin talip olduğu 16 yaşındaki file bekçisi için Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, "Önce Altınordu'da oynayacak, sonra gidebilir" açıklamasının ardından teknik heyet, Berke'ye, "Hazır ol" mesajı verdi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
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