 Göz Göz düğmeye bastı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Göz Göz düğmeye bastı

    ’den ve ’dan ’i renklerine katmak için harekete geçen Partizan’ın sağ kanat oyuncusu Stevanoviç ‘in de peşine düştü.

    , transferde düğmeye bastı. İsviçre'nin FC Will takımından orta saha Murat Akın'la anlaşan, Eskişehirsporlu sol bek Bilal Aziz'i de renklerine katmak için çaba harcayan sarı kırmızılılar Partizan'da oynayan sağ kanat oyuncusu Alen Stevanovic'in peşine düştü. İsviçre'de doğan ve İtalya'da İnter'in altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu, Torino, Toronto, Palermo, Bari ve Spezia Calcio'da oynadı.

    KONE VE GÖKHAN GİDİYOR
    1.84 boyundaki Sırp oyuncuya Antalyaspor'un da talip olduğu öğrenildi. Öte yandan Göztepe golcü Kone ve orta saha oyuncusu Gökhan ile yollarını ayıracak. Teknik direktör Okan Buruk, "Gökhan oynayabileceği takıma gitmek istediğini belirtti. Kiralık vereceğiz" dedi.

    ELAZIĞ PARA ARIYOR
    Elazığspor'un transfer tahtasını açabilmesi için 13 milyon liraya gerek var! Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, "Pazartesi günü 2 milyon 850 bin lira ödeme yapamazsak tekrar puan silme cezası gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

    Y.MALATYA 3 TRANSFER YAPACAK
    Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takımın transfer çalışmalarıyla ilgili, "İkinci yarı bize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular üzerinde duruyoruz." dedi. Ravcı, "Eksik mevkilerimiz belli. 3 nokta transfer yapabilirsek eksik yerlerimizi kapatmış olacağız" diye konuştu.

    BOLUSPOR'DA 9 FUTBOLCU GÖNDERİLİYOR
    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da büyük revizyon. Kırmızı beyazlılar 9 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda, 17. hafta maçlarıyla başlayacak sezonun ikinci bölümü öncesi futbolculardan Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak, Efe Halil Özarslan ve Kemal Tokak ile yolların ayrılması kararının alındığı belirtildi.

    ALTINORDU'DA KALE BERKE'NİN
    Altınordu'da kale Berke'ye emanet. İngiliz devi Manchester City'nin talip olduğu 16 yaşındaki file bekçisi için Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, "Önce Altınordu'da oynayacak, sonra gidebilir" açıklamasının ardından teknik heyet, Berke'ye, "Hazır ol" mesajı verdi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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