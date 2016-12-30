Salih yok Murat var

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, devre arasında 2-3 nokta transfer yapmak istediklerini belirterek, ilk transfer olarak İsviçre'de forma giyen Murat Akın'ı duyurdu. F.Bahçe'de çok fazla forma şansı bulamayan Salih Uçan ile ise ilgilenmediklerini açıkladı. Sepil, takımdan ayrılmaları gündemde olan Gökhan Karadeniz ve Kone'nin de kiralık gidebileceklerini söyledi. MURAT transferinin büyük ölçüde bittiğini açıklayan Serpil, "İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen Murat Akın'ı çok istiyoruz. Transfer büyük ölçüde bitti. Onu geçen sezon da istemiştik" dedi.