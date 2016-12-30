Boluspor, 9 futbolcuyla yollarını ayırdı
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un, 9 futbolcusuyla yollarını ayırdığı bildirildi.
Kemal Tokak ve Efe Halil Özarslan ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.
Açıklamada, 9 futbolcuya Boluspor Kulübüne verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dilendi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:58
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 22
Yorum
YORUMCU eli ayağı düzgün iyi top kullanan kademe anlayışı olan biri demek.. manken değil yani.. Fransa ve Almanya dolu mesela Song ve Tomas gibi anladın
- Trabzonspor'da ipler gerildi
Toplam 23
Yorum
seyirci Türkiye Kupasında bilmem kaçıncı ligde oynayan takımdan berabere ayrılan TS takımının teknik direk utanmadan hala orada durabiliyorsa pes doğrusu.
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 9
Yorum
tuzlalı tuzcu Tuzla'dan Kıvanc'ı alın. Gerçekten iyi oyuncu.
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