 Boluspor, 9 futbolcuyla yollarını ayırdı – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Boluspor, 9 futbolcuyla yollarını ayırdı

    Boluspor, 9 futbolcuyla yollarını ayırdı

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un, 9 futbolcusuyla yollarını ayırdığı bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda, 17. hafta maçlarıyla başlayacak sezonun ikinci bölümü öncesi futbolculardan Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak, Efe Halil Özarslan ve Kemal Tokak ile yolların ayrılması kararının alındığı belirtildi.

    Kemal Tokak ve Efe Halil Özarslan ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

    Açıklamada, 9 futbolcuya Boluspor Kulübüne verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dilendi.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:58
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