 Sivas’ta büyük yemin – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Sivas’ta büyük yemin

    Sivas’ta büyük yemin
    Ligin 7. haftasında başına geçtiği 'u şaha kaldıran , ikinci yarı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Emin adımlarla hedeflerine ulaşacaklarını belirten kırmızı-beyazlıların hocası, "Sivasspor'u hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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