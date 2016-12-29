 Samsun tek yürek – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Samsun tek yürek

    Samsun tek yürek
    Teknik Direktörü , bugün başlayacak ikinci yarı çalışmaları öncesi konuştu. Futbolcusundan teknik heyete, yönetiminden taraftara kadar tek yürek olduklarını belirten Özköylü, "Yeni gelecek arkadaşlar birlikte daha iyi olacağız. Bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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