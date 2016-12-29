 Dev golcü Malatya'da – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Dev golcü Malatya'da

    Dev golcü Malatya'da

    İtalya basınında dün Yeni Malatya ile ilgili transfer iddiası vardı. Haberde Doğu ekibinin, ’nın 1.99’luk forveti ile anlaştığı ileri sürüldü.

    'de zirve mücadelesi yapan Evkur Yeni Malatyaspor için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Doğu ekibinin, takımlarından Cesena forması giyen Milan Djuric ile anlaştığı ileri sürüldü. 1.99 boyundaki golcü oyuncu, İtalya 2. Ligi'nde bu sezon oynadığı 18 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle rakiplerine korku saçıyor.

    İMZALAR AN MESELESİ
    Cesana ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Boşnak futbolcunun 1 milyon euro olan bonservisini indirmeye çalışan Yeni Malatya, listesindeki diğer isimlerle de temaslarına devam ediyor. Sarı-siyahlılar, Göztepe'den Gökhan Karadeniz, Karabük'ten de Ergün Teber'le görüşmelerini sürdürüyor.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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