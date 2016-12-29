Dev golcü Malatya'da
İtalya basınında dün Yeni Malatya ile ilgili transfer iddiası vardı. Haberde Doğu ekibinin, Cesena’nın 1.99’luk forveti Milan Djuric ile anlaştığı ileri sürüldü.
İMZALAR AN MESELESİ
Cesana ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Boşnak futbolcunun 1 milyon euro olan bonservisini indirmeye çalışan Yeni Malatya, listesindeki diğer isimlerle de temaslarına devam ediyor. Sarı-siyahlılar, Göztepe'den Gökhan Karadeniz, Karabük'ten de Ergün Teber'le görüşmelerini sürdürüyor.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
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