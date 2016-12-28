 Zirveden mesaj – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Zirveden mesaj

    Zirveden mesaj

    Lider ikinci yarı öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Başkan Mehmet Sepil, “Bu sezon Süper Lig hedefine ulaşacağız” dedi.

    'de ilk bölümü lider tamamlayan Göztepe'de yüzler gülüyor. Sarı- kırmızılıların başkanı Mehmet Sepil de ikinci yarı öncesi taraftara umut saçıyor. İlk yarı sonunda istedikleri yerde olduklarını belirten Sepil, "En önemlisi geçen yılın bize verdiği tecrübeyle takım olma özelliğini taşıdık. Camia, taraftar, teknik kadro, yedek kulübesiyle daha istekli bir gördük" dedi.

    İLK TRANSFERİ AÇIKLADI
    Oyuncuların performansından memnun olduklarını kaydeden Sepil, "Tabii ki takviye de yapacağız ancak geçen seneden ders aldık. Göztepe'nin dengesini bozmayacak isimleri alacağız. Bu sezon Süper Lig hedefine ulaşacağız" diye konuştu. Bu arada Sepil, daha önce anlaşma sağladıkları Murat Akın'la sözleşme imzalayacaklarını da açıkladı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirveden mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.