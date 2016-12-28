 Malatya yıldız avında – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Malatya yıldız avında

    Malatya yıldız avında
    Zirve takipçisi ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Savunmayı 'le güçlendiren Doğu ekibi, 4 isim için de harekete geçti. Sarı-siyahlılar, Sivas'tan Beykan Şimşek, Göztepe'den Gökhan Karadeniz, Karabük'ten Ergün Teber'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Ayrıca Malatya'nın 3 isimle de yolları ayıracağı belirtildi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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