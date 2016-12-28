Giresun’da plan belli

İlk yarıyı 10. sırada tamamlayan Giresun, ikinci devre hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Başkan yardımcısı İbrahim Özkul, 2 Ocak'ta çalışmalara başlayacaklarını belirtip, "Kampta eksikliklerimizi gidererek ikinci yarıya başlayacağız" açıklamasını yaptı.





SAMSUNSPOR'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Bu sezon beklentilerin altında kalan Samsunspor'dan transfer müjdesi geldi. Karadeniz ekibinin sportif direktörü Coşkun Zeren, 3 yabancı oyuncu ile anlaştıklarını belirtip, "Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte bu isimleri açıklayacağız" dedi.



ALTINORDU'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Kadrosundaki altyapı oyuncularının sayısını 11'e çıkarmayı hedefleyen Altınordu, 5 ismin sözleşmesini feshetti. Teknik heyetle yönetimin yaptığı toplantının ardından Üstün, Emre, Kenan, Umut ve Muhammed'le yollar ayrıldı.



TFF 1. LİG'İN EN HIRÇINI SİVAS

Geride kalan 16 hafta sonunda TFF 1. Lig'de en çok kırmızı kart gören takım Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlıların 5 oyuncusu kızarırken, Mersinli futbolcular ise 16 maçta 51 sarı kart gördü. Hakemler toplamda ise ilk yarıda 44 kırmızı, 723 sarı kart kullandı.