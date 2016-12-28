Giresun’da plan belli
SAMSUNSPOR'DAN TRANSFER MÜJDESİ
Bu sezon beklentilerin altında kalan Samsunspor'dan transfer müjdesi geldi. Karadeniz ekibinin sportif direktörü Coşkun Zeren, 3 yabancı oyuncu ile anlaştıklarını belirtip, "Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte bu isimleri açıklayacağız" dedi.
ALTINORDU'DA YAPRAK DÖKÜMÜ
Kadrosundaki altyapı oyuncularının sayısını 11'e çıkarmayı hedefleyen Altınordu, 5 ismin sözleşmesini feshetti. Teknik heyetle yönetimin yaptığı toplantının ardından Üstün, Emre, Kenan, Umut ve Muhammed'le yollar ayrıldı.
TFF 1. LİG'İN EN HIRÇINI SİVAS
Geride kalan 16 hafta sonunda TFF 1. Lig'de en çok kırmızı kart gören takım Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlıların 5 oyuncusu kızarırken, Mersinli futbolcular ise 16 maçta 51 sarı kart gördü. Hakemler toplamda ise ilk yarıda 44 kırmızı, 723 sarı kart kullandı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:19
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
Giresun’da plan belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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