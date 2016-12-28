 Es Es iddialı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Es Es iddialı

    Es Es iddialı
    Teknik Direktörü 'dan iddialı sözler... İlk yarıyı 3. sırada tamamlayan takımının Süper Lig hedefine ulaşacağını belirten Özalan, "Takıma takviye yapacağız ve ikinci yarıda zirvedeki yerimizi alacağız" diye konuştu.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Es Es iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.