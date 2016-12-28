Boluspor, Kemal Tokak ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu Kemal Tokak ile yollarını ayırdı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:38
- Onazi hüngür hüngür ağladı
Toplam 26
Yorum
Oğuz Sanki hepsi dünya yıldızı bir bu çocuk kötü hepsi aynı al birini vur ötekine bizim taraftarıda anlamak zor
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 22
Yorum
soruyorum stoper ve liberolara rekor paralar ödedik..başakşehir bizden daha iyi..eyyy aziz bir yerlerde yanlış mı yaptın.
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 22
Yorum
kafa karışıklığı param yok diyorlar..sonra para sorun değil diyorlar..yasak var diyorlar..fener çok şey diyor kısaca..ve tezatlıklar var..
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