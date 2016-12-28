 Boluspor, Kemal Tokak ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Boluspor, ile yollarını ayırdı

    Boluspor, Kemal Tokak ile yollarını ayırdı

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu ile yollarını ayırdı.

    , kırmızı-beyazlı takımda bu sezon lig ve kupa maçlarında forma şansı bulamazken, U21 liginde 4 maçta forma giydi. Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kemal Tokak'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kemal Tokak ile kulübümüz arasında yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedildi. Kemal Tokak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:38
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