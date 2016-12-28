 Adana Demirspor taraftarları kulübün 76. yaşını kutladı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    taraftarları kulübün 76. yaşını kutladı

    Adana Demirspor taraftarları kulübün 76. yaşını kutladı

    taraftarları kulübün 76. yaşını istasyon meydanında büyük coşkuyla kutladı.

    Taraftarlar sosyal medya üzerinden haberleşip, istasyon meydanında buluştu ve kulübün 76. yaşını coşkuyla kutladılar. Kutlamaya, genciyle çocuğuyla birçok erkek ve kadın taraftar katıldı. Mavi-lacivertli taraftarlar, ellerindeki flamaları, atkılarıyla meşalelerle meydanı adeta bir festival alanına çevirdi.

    Öte yandan, kutlamanın sonunda bir grup Adana Demirspor taraftarı istasyon meydanından yürümek istedi ancak polis uyarılarda bulunarak taraftarları dağıttı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:33
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