 Sivasspor'un en hırçın oyuncusu Ahmet Cebe – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Sivasspor'un en hırçın oyuncusu Ahmet Cebe

    Sivasspor'un en hırçın oyuncusu Ahmet Cebe

    Ahmet Cebe, geride kalan 16 haftalık periyotta 2 kırmızı ve 1 sarı kartla kırmızı-beyazlı ekibin en çok kart gören oyuncusu oldu. Sivasspor'da 16 haftada futbolcular 5 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

    TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünde Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu, Ahmet Cebe oldu.

    Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19'u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.

    Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Joan Oumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

    Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.

    Kart gören oyuncular

    Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftalık periyotta kart gören isimler şöyle:

    Futbolcu Kırmızı Kart Sarı Kart
    Ahmet Cebe 2 1
    Joan Oumari 1 3
    Ziya Erdal 1 1
    Kerim Avcı 1
    Galip Güzel 6
    Yiğit İncedemir 4
    Leandro 4
    John Boye 4
    Beykan Şimşek 3
    Hakan Arslan 2
    Çağatay Çeken 2
    Ergin Keleş 2
    Erkan Kaş 2
    Hasan Hatipoğlu 1
    Adem Koçak 1
    İbrahim Öztürk 1
    Burhan Eşer 1
    Tolgahan Acar 1
    Musa Sinan Yılmazer 1
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:23
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