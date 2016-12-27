Sivasspor'un en hırçın oyuncusu Ahmet Cebe
Ahmet Cebe, geride kalan 16 haftalık periyotta 2 kırmızı ve 1 sarı kartla kırmızı-beyazlı ekibin en çok kart gören oyuncusu oldu. Sivasspor'da 16 haftada futbolcular 5 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartla cezalandırıldı.
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünde Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu, Ahmet Cebe oldu.
Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19'u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.
Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Joan Oumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.
Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.
Kart gören oyuncular
Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftalık periyotta kart gören isimler şöyle:
|Futbolcu
|Kırmızı Kart
|Sarı Kart
|Ahmet Cebe
|2
|1
|Joan Oumari
|1
|3
|Ziya Erdal
|1
|1
|Kerim Avcı
|1
|Galip Güzel
|6
|Yiğit İncedemir
|4
|Leandro
|4
|John Boye
|4
|Beykan Şimşek
|3
|Hakan Arslan
|2
|Çağatay Çeken
|2
|Ergin Keleş
|2
|Erkan Kaş
|2
|Hasan Hatipoğlu
|1
|Adem Koçak
|1
|İbrahim Öztürk
|1
|Burhan Eşer
|1
|Tolgahan Acar
|1
|Musa Sinan Yılmazer
|1
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 10:23
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 8
Yorum
07KARTAL AMAN KALSIN. DANY'DEN SONRA GS.DEN OYUNCU FALAN ALINMAZ. GS.DAN MUSLERA DIŞINDA OYUNCU İSTEMEM. ONU DA GS VERMEZ. :)
- eLENSe
Toplam 10
Yorum
gkhgny1907 hagi alex ve yattaradan sonra türkiye cumhiriyetine gelen en yararlı en iyi yabancı futbolcu.sonra anelka carlos quaresma bruma sineijder vs vs vs
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 36
Yorum
oktay şimdi golü verdin oyuncuyada sarı gösterdin peki yusuf 2 gol atıp maçı kazandırsaydı peki neler yazmayı planlıyordunuz ???? ya bi gidin başımızdan kural ne ise uygulamış hakem yanlışmı yaptı? Trabzonu savunacağız derken b..k içine batıyorsunuz yapmayın böyle saçma sapan işler tamam mı?
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