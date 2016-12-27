Sivasspor, 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, 3 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını bildirdi.
Sarılar, yaptığı açıklamada, ligde 16 haftalık ilk bölümün sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak futbolcuların belirlendiğini aktaran Sarılar, "Beykan Şimşek, kaleci Korcan Çelikay ve Çağatay Çeken ile yollarımızı ayırdık. Bu zamana kadar verdikleri emeklerden dolayı takımdan ayrılan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İkinci yarıya takım olarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Sarılar, tecrübeli golcü Hasan Kabze ve orta saha oyuncusu Musa Sinan Yılmazer ile daha önce yollarını ayırdıklarını anımsatarak, bu futbolculara da teşekkür etti.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:40
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Toplam 17
Yorum
bjk Ne amaçla yapılmış bu transfer?
- Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarısı
Toplam 18
Yorum
aga acilen bu çürük futbolcular geri gönderilmeli, bu futbolculara verilen paralar geri kulübe ödenmeli.....
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 29
Yorum
aga Bu çürük futbolcuları bu paralara alan ve kulübü borç batağına sokanlar acilen araştırılmalı, gerçekten bu futbolcuların fiyatları bukadarmı, verilen paraya bakıyoruz bu paranın karşılığı bu futbolcular olamaz.Nasıl alınmış bunlar, hiçmi izlenmemiş...Bu çürük futbolculara bu paraları kim verdiyse acilen verilen paralar kulübe geri ödenmeli..İnsanlık bunu gerektirir.....
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