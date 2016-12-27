 Sezer Özmen Malatya’da – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Malatya’da

    Sezer Özmen Malatya’da

    İlk yarıyı 2. bitiren Yeni Malatya Alanya’dan ayrılan stoper ’le imzayı attı.

    'de şampiyonluk kovalayan Evkur Y.Malatyaspor, 2. yarıya güçlü girmek için transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de Alanyaspor'dan ayrılan Sezer Özmen'le sezon sonuna kadar ön anlaşma imzaladı. 24 yaşındaki stoper geçen sezon geldiği Akdeniz ekibiyle Süper Lig'e yükselmiş. Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmıştı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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