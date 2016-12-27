Sezer Özmen Malatya’da
İlk yarıyı 2. bitiren Yeni Malatya Alanya’dan ayrılan stoper Sezer Özmen’le imzayı attı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan Evkur Y.Malatyaspor, 2. yarıya güçlü girmek için transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de Alanyaspor'dan ayrılan Sezer Özmen'le sezon sonuna kadar ön anlaşma imzaladı. 24 yaşındaki stoper geçen sezon geldiği Akdeniz ekibiyle Süper Lig'e yükselmiş. Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmıştı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Sezer Özmen Malatya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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