Urfa coştu bir kere
Ş.Urfa, son 11 dakikasını 10 kişi oynadığı karşılaşmada Manisa’yı Hasan Batuhan ve Hüseyin’le yıktı; kupayla birlikte son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Teknik direktörlüğe Kemal Kılıç'ın gelmesiyle şaha kalkan Ş.Urfa, Manisa engelini de Hasan Batuhan ve Hüseyin'le aşıp evinde üst üste 3. kez kazandı. Urfa, 6 maçtır kaybetmeyen rakibi önünde Berkay'ın gördüğü kırmızıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, kupada da 3 galibiyetle; son 7 karşılaşmasında 6. zaferine imza attı.
'ALTLARDAN KURTULDUK'
Şanlıurfa Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Manisa galibiyetiyle alt sıralardan kurtulduklarını vurguladı. Kılıç, "Mutluyuz, altlardan kurtulduk. Kazanmak önemliydi çünkü kaybetme halinde aşağı doğru gitme durumu da vardı. En memnun olduğum taraf bu" dedi.
'ALTLARDAN KURTULDUK'
Şanlıurfa Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Manisa galibiyetiyle alt sıralardan kurtulduklarını vurguladı. Kılıç, "Mutluyuz, altlardan kurtulduk. Kazanmak önemliydi çünkü kaybetme halinde aşağı doğru gitme durumu da vardı. En memnun olduğum taraf bu" dedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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