 Urfa coştu bir kere – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Urfa coştu bir kere

    Urfa coştu bir kere

    Ş.Urfa, son 11 dakikasını 10 kişi oynadığı karşılaşmada Manisa’yı Hasan Batuhan ve Hüseyin’le yıktı; kupayla birlikte son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

    Teknik direktörlüğe Kemal Kılıç'ın gelmesiyle şaha kalkan Ş.Urfa, Manisa engelini de Hasan Batuhan ve Hüseyin'le aşıp evinde üst üste 3. kez kazandı. Urfa, 6 maçtır kaybetmeyen rakibi önünde Berkay'ın gördüğü kırmızıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, kupada da 3 galibiyetle; son 7 karşılaşmasında 6. zaferine imza attı.

    'ALTLARDAN KURTULDUK'
    Şanlıurfa Teknik Direktörü , Manisa galibiyetiyle alt sıralardan kurtulduklarını vurguladı. Kılıç, "Mutluyuz, altlardan kurtulduk. Kazanmak önemliydi çünkü kaybetme halinde aşağı doğru gitme durumu da vardı. En memnun olduğum taraf bu" dedi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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