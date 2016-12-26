Ümraniye kaçamadı
TFF 1. Lig'de Altınordu evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Serdar'ın golüyle öne geçen Ümraniyespor'da Erol, Altınordu'nun 80'inci dakikada Arif'le bulduğu gol sonrası hakeme itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Ümraniye kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.