 Ümraniye kaçamadı – Fotomaç – 26 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ümraniye kaçamadı

    Ümraniye kaçamadı
    'de evinde 'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Serdar'ın golüyle öne geçen Ümraniyespor'da Erol, Altınordu'nun 80'inci dakikada Arif'le bulduğu gol sonrası hakeme itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümraniye kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.