‘Panik pahalıya patladı’
Giresun'da Teknik Direktör Yücel İldiz, yenilgiyi paniğe bağladı. İldiz, "Çok gol kaçırdık. Ancak deplasmanda bu kadar pozisyon bulup gol atamazsanız, özellikle oyunun sonlarında ve uzatmanın son saniyelerindeki gereksiz panik, bize pahalıya patladı" diye konuştu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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