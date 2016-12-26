 ‘Panik pahalıya patladı’ – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    ‘Panik pahalıya patladı’

    ‘Panik pahalıya patladı’
    Giresun'da Teknik Direktör , yenilgiyi paniğe bağladı. İldiz, "Çok gol kaçırdık. Ancak deplasmanda bu kadar pozisyon bulup gol atamazsanız, özellikle oyunun sonlarında ve uzatmanın son saniyelerindeki gereksiz panik, bize pahalıya patladı" diye konuştu.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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