Mersin 11 hafta sonra
TFF 1. Lig'de son sıraya demir atan Mersin İdman Yurdu, evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek 11 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Akdeniz ekibi 39'da, Güven'in kafa vuruşunda, kaleci Okan'dan dönen topu tamamlayan Bolivyalı forveti Pedriel'in golüyle zafere ulaştı. Bandırmaspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı.
ŞİMŞEK: İNANILMAZ MÜCADELE ETTİK
Mersin İY Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın genelinde iyi oynadıklarını belirtti. Şimşek, "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. 2. yarı pozisyonlar verdik. Futbolcularımız inanılmaz derecede mücadele etti" diye konuştu.
ŞİMŞEK: İNANILMAZ MÜCADELE ETTİK
Mersin İY Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın genelinde iyi oynadıklarını belirtti. Şimşek, "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. 2. yarı pozisyonlar verdik. Futbolcularımız inanılmaz derecede mücadele etti" diye konuştu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Mersin 11 hafta sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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