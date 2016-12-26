Mersin 11 hafta sonra

TFF 1. Lig'de son sıraya demir atan Mersin İdman Yurdu, evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek 11 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Akdeniz ekibi 39'da, Güven'in kafa vuruşunda, kaleci Okan'dan dönen topu tamamlayan Bolivyalı forveti Pedriel'in golüyle zafere ulaştı. Bandırmaspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı.



ŞİMŞEK: İNANILMAZ MÜCADELE ETTİK

Mersin İY Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın genelinde iyi oynadıklarını belirtti. Şimşek, "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. 2. yarı pozisyonlar verdik. Futbolcularımız inanılmaz derecede mücadele etti" diye konuştu.