Malatya’da transfer atağı
Bolu'yu deplasmanda 5-1 yenen E.Y.Malatya'da gündem transfer. Sportif Direktör Ali Ravcı, transferde adı geçen Alanya'dan ayrılan stoper Sezer Özmen için, "Yarın (bugün) yine görüşeceğiz ve kararımızı vereceğiz" bilgisini verdi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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