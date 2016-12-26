Malatya’da transfer atağı

Bolu'yu deplasmanda 5-1 yenen E.Y.Malatya'da gündem transfer. Sportif Direktör Ali Ravcı, transferde adı geçen Alanya'dan ayrılan stoper Sezer Özmen için, "Yarın (bugün) yine görüşeceğiz ve kararımızı vereceğiz" bilgisini verdi.