 Malatya’da transfer atağı – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Malatya’da transfer atağı

    Malatya’da transfer atağı
    Bolu'yu deplasmanda 5-1 yenen E.Y.Malatya'da gündem transfer. Sportif Direktör Ali Ravcı, transferde adı geçen Alanya'dan ayrılan stoper Sezer Özmen için, "Yarın (bugün) yine görüşeceğiz ve kararımızı vereceğiz" bilgisini verdi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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