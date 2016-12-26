 Jahovic’le kaybetmiyor – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Jahovic’le kaybetmiyor

    Jahovic’le kaybetmiyor
    Samsun'u deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider bitiren Göztepe'de ilginç bir istatistik dikkat çekti. Samsun ağlarını da havalandıran, sezon başında Rusya'da Samara'dan gelen , 9 kez fileleri sarsarken, İzmir ekibi Makedon forvetinin gol attığı maçlarda yenilmedi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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