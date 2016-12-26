Jahovic’le kaybetmiyor
Samsun'u deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider bitiren Göztepe'de ilginç bir istatistik dikkat çekti. Samsun ağlarını da havalandıran, sezon başında Rusya'da Samara'dan gelen Adis Jahovic, 9 kez fileleri sarsarken, İzmir ekibi Makedon forvetinin gol attığı maçlarda yenilmedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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