Horoz tutulmuyor
Ege ekibi 33’te Ömer Alp’le gol perdesini açtı. Çotanak, 45’te Volkan’la eşitliği sağladı. Alperen 90+3’te ağları sarstı. Yeşil-siyahlılar son 4 maçta 3. zaferinin altına imza attı.
TFF 1. Lig'de Denizlispor fırtınası dinmiyor. Geçen hafta deplasmanda şampiyonluk adayı Eskişehirspor'u 3-0 yenen Horoz, Giresunspor'u da 2-1 mağlup ederek eli boş gönderdi. Ege ekibi 33'te Ziya'nın soldan ortasını şık bir voleyle ağlarla buluşturan Ömer Alp'le öne geçti. Çotanak 45'te Abwo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol edip ağları bulmakta zorlanmayan Volkan'la eşitliği sağladı.
DİREK, OFSAYT, GOL!
Maçın son 10 dakikası ise Denizli adına büyük bir heyecan kasırgasına sahne oldu. Keremcan'ın 86'daki ortasında Yasin altı pasta dokundu, top üst direğin içinden döndü. Anıl'ın 90'daki ortasında yine Yasin golü attı ama ofsayta takıldı. 'Maç böyle bitecek' derken 90+3'te Anıl'ın sağdan ortasında ceza sahasında Alperen gelişine müthiş vurdu; tribünleri coşturdu: 2-1. Yeşil-siyahlılar son 4 maçta 3. kez galibiyet sevinci yaşadı.
'TARAFTARIMIZ BİZİ ŞAHLANDIRDI'
Denizlispor'da Teknik Sorumlu Namık Kemal Sarıyer, taraftarlarına övgü yağdırdı. Sarıyer, "Yine berabere bitecek derken, seyircinin de bizi güzel bir şekilde öne itmesiyle, tam zamanında gelen bir golle 3 puan aldık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
DİREK, OFSAYT, GOL!
Maçın son 10 dakikası ise Denizli adına büyük bir heyecan kasırgasına sahne oldu. Keremcan'ın 86'daki ortasında Yasin altı pasta dokundu, top üst direğin içinden döndü. Anıl'ın 90'daki ortasında yine Yasin golü attı ama ofsayta takıldı. 'Maç böyle bitecek' derken 90+3'te Anıl'ın sağdan ortasında ceza sahasında Alperen gelişine müthiş vurdu; tribünleri coşturdu: 2-1. Yeşil-siyahlılar son 4 maçta 3. kez galibiyet sevinci yaşadı.
'TARAFTARIMIZ BİZİ ŞAHLANDIRDI'
Denizlispor'da Teknik Sorumlu Namık Kemal Sarıyer, taraftarlarına övgü yağdırdı. Sarıyer, "Yine berabere bitecek derken, seyircinin de bizi güzel bir şekilde öne itmesiyle, tam zamanında gelen bir golle 3 puan aldık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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