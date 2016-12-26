 Horoz tutulmuyor – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Horoz tutulmuyor

    Horoz tutulmuyor

    Ege ekibi 33’te Ömer Alp’le gol perdesini açtı. Çotanak, 45’te Volkan’la eşitliği sağladı. Alperen 90+3’te ağları sarstı. Yeşil-siyahlılar son 4 maçta 3. zaferinin altına imza attı.

    'de fırtınası dinmiyor. Geçen hafta deplasmanda şampiyonluk adayı 'u 3-0 yenen Horoz, Giresunspor'u da 2-1 mağlup ederek eli boş gönderdi. Ege ekibi 33'te Ziya'nın soldan ortasını şık bir voleyle ağlarla buluşturan Ömer Alp'le öne geçti. Çotanak 45'te Abwo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol edip ağları bulmakta zorlanmayan Volkan'la eşitliği sağladı.

    DİREK, OFSAYT, GOL!
    Maçın son 10 dakikası ise Denizli adına büyük bir heyecan kasırgasına sahne oldu. Keremcan'ın 86'daki ortasında Yasin altı pasta dokundu, top üst direğin içinden döndü. Anıl'ın 90'daki ortasında yine Yasin golü attı ama ofsayta takıldı. 'Maç böyle bitecek' derken 90+3'te Anıl'ın sağdan ortasında ceza sahasında Alperen gelişine müthiş vurdu; tribünleri coşturdu: 2-1. Yeşil-siyahlılar son 4 maçta 3. kez galibiyet sevinci yaşadı.

    'TARAFTARIMIZ BİZİ ŞAHLANDIRDI'
    Denizlispor'da Teknik Sorumlu Namık Kemal Sarıyer, taraftarlarına övgü yağdırdı. Sarıyer, "Yine berabere bitecek derken, seyircinin de bizi güzel bir şekilde öne itmesiyle, tam zamanında gelen bir golle 3 puan aldık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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