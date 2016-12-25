 Yiğidolar’a Adana freni – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Yiğidolar’a Adana freni

    Yiğidolar’a Adana freni

    Sivas dün sahasında konuk ettiği ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlıların 4 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

    Son haftalardaki performansıyla zirve yarışında öne çıkan Sivasspor, dün taraftarı önünde bir puana razı oldu. Adana Demir'i konuk eden kırmızı-beyazlılar, Kerim'in 65. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Sivas 28, de 18 puana yükseldi.

    1 PUAN İÇİN MUTLUYUZ
    Sivas'tan bir puanla dönen Adana Demir'de söz hocanın... Teknik direktör , "Deplasmanda aldığımız bir puan için mutlu olmamız lazım. Ancak oynadığım futbolun karşılığı olmayan bir puan kazandık. Takviyeler ile daha iyi bir kadro kuracağız" diye konuştu.

    'HAKEM ÇOK TECRÜBESİZDİ'
    Başkanı , berabere biten Adana Demir maçının ardından sert açıklamalar yaptı. "Hakemlerin kendilerine çekidüzen vermeleri gerekir" diyen Otyakmaz, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oynadık. 10 gol pozisyonu bulduk. Eksik kaldığımız anda bile rakibe pozisyon vermedik. Hakem çok tecrübeliymiş havalarındaydı ama çok tecrübesiz bir maç yönetti. Çok kötü yönetti ve takdir haklarını genelde rakipten yana da kullandı. Çok erken, çok basit kart kullanıyorlar" sözlerini sarfetti.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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