Yiğidolar’a Adana freni
Sivas dün sahasında konuk ettiği Adana Demir ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlıların 4 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.
Son haftalardaki performansıyla zirve yarışında öne çıkan Sivasspor, dün taraftarı önünde bir puana razı oldu. Adana Demir'i konuk eden kırmızı-beyazlılar, Kerim'in 65. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Sivas 28, Adana Demir de 18 puana yükseldi.
1 PUAN İÇİN MUTLUYUZ
Sivas'tan bir puanla dönen Adana Demir'de söz hocanın... Teknik direktör Engin İpekoğlu, "Deplasmanda aldığımız bir puan için mutlu olmamız lazım. Ancak oynadığım futbolun karşılığı olmayan bir puan kazandık. Takviyeler ile daha iyi bir kadro kuracağız" diye konuştu.
'HAKEM ÇOK TECRÜBESİZDİ'
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, berabere biten Adana Demir maçının ardından sert açıklamalar yaptı. "Hakemlerin kendilerine çekidüzen vermeleri gerekir" diyen Otyakmaz, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oynadık. 10 gol pozisyonu bulduk. Eksik kaldığımız anda bile rakibe pozisyon vermedik. Hakem çok tecrübeliymiş havalarındaydı ama çok tecrübesiz bir maç yönetti. Çok kötü yönetti ve takdir haklarını genelde rakipten yana da kullandı. Çok erken, çok basit kart kullanıyorlar" sözlerini sarfetti.
1 PUAN İÇİN MUTLUYUZ
Sivas'tan bir puanla dönen Adana Demir'de söz hocanın... Teknik direktör Engin İpekoğlu, "Deplasmanda aldığımız bir puan için mutlu olmamız lazım. Ancak oynadığım futbolun karşılığı olmayan bir puan kazandık. Takviyeler ile daha iyi bir kadro kuracağız" diye konuştu.
'HAKEM ÇOK TECRÜBESİZDİ'
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, berabere biten Adana Demir maçının ardından sert açıklamalar yaptı. "Hakemlerin kendilerine çekidüzen vermeleri gerekir" diyen Otyakmaz, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oynadık. 10 gol pozisyonu bulduk. Eksik kaldığımız anda bile rakibe pozisyon vermedik. Hakem çok tecrübeliymiş havalarındaydı ama çok tecrübesiz bir maç yönetti. Çok kötü yönetti ve takdir haklarını genelde rakipten yana da kullandı. Çok erken, çok basit kart kullanıyorlar" sözlerini sarfetti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Yiğidolar’a Adana freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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