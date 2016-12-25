 Malatyaspor coştu bi kere – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Malatyaspor coştu bi kere

    Malatyaspor coştu bi kere

    Zirve yarışı veren iki takımın mücadelesinde gülen sarı-siyahlılardı. Doğu ekibi, deplasmandan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

    TFF 1. Lig'de dün 'un şovu vardı. Kendisi gibi zirve mücadelesi veren Boluspor'a konuk olan sarı-siyahılar, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eren Tozlu attığı 3 golle karşılaşmaya damgasını vuran isim olurken, ev sahibi Boluspor'un tek golünü atan Diarra uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    ÇOK İSTEDİK VE KAZANDIK
    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Kazanmayı çok istediklerini belirten Buz, "Son haftalarda istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Devre ye moralli girmek açısından önemliydi" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:10
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