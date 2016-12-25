Malatyaspor coştu bi kere
Zirve yarışı veren iki takımın mücadelesinde gülen sarı-siyahlılardı. Doğu ekibi, deplasmandan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.
TFF 1. Lig'de dün Yeni Malatyaspor'un şovu vardı. Kendisi gibi zirve mücadelesi veren Boluspor'a konuk olan sarı-siyahılar, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eren Tozlu attığı 3 golle karşılaşmaya damgasını vuran isim olurken, ev sahibi Boluspor'un tek golünü atan Diarra uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
ÇOK İSTEDİK VE KAZANDIK
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Kazanmayı çok istediklerini belirten Buz, "Son haftalarda istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Devre ye moralli girmek açısından önemliydi" dedi.
ÇOK İSTEDİK VE KAZANDIK
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Kazanmayı çok istediklerini belirten Buz, "Son haftalarda istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Devre ye moralli girmek açısından önemliydi" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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