Bal-Kes’ten gol şov

Play-Off için ilk 6'daki yerini korumayı hedefleyen Balıkesirspor dün sahasında Elazığspor'a fark attı.

Alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapan rakibine karşı maça hızlı başlayan Bal- Kes, Oğuzhan, İshak, Burak ve Bekamenga'nın golleriyle Elazığ'ı yıktı. Glumac'ın kendi kalesine attığı gol ise Elazığspor'a yetmedi.



CANGÖK'TEN MUTLUSU YOK

Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök'ten öğrencilerine övgü dolu sözler... Elazığspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten dolayı yüzü gülen Cangök, "Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirdi ve haklı bir galibiyet aldık" dedi.