Bal-Kes’ten gol şov
Play-Off için ilk 6'daki yerini korumayı hedefleyen Balıkesirspor dün sahasında Elazığspor'a fark attı.
Alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapan rakibine karşı maça hızlı başlayan Bal- Kes, Oğuzhan, İshak, Burak ve Bekamenga'nın golleriyle Elazığ'ı yıktı. Glumac'ın kendi kalesine attığı gol ise Elazığspor'a yetmedi.
CANGÖK'TEN MUTLUSU YOK
Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök'ten öğrencilerine övgü dolu sözler... Elazığspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten dolayı yüzü gülen Cangök, "Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirdi ve haklı bir galibiyet aldık" dedi.
CANGÖK'TEN MUTLUSU YOK
Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök'ten öğrencilerine övgü dolu sözler... Elazığspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten dolayı yüzü gülen Cangök, "Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirdi ve haklı bir galibiyet aldık" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Bal-Kes’ten gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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