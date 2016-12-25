 Bal-Kes’ten gol şov – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Bal-Kes’ten gol şov

    Bal-Kes’ten gol şov

    Play-Off için ilk 6'daki yerini korumayı hedefleyen dün sahasında Elazığspor'a fark attı.

    Alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapan rakibine karşı maça hızlı başlayan Bal- Kes, Oğuzhan, İshak, Burak ve Bekamenga'nın golleriyle Elazığ'ı yıktı. Glumac'ın kendi kalesine attığı gol ise Elazığspor'a yetmedi.

    CANGÖK'TEN MUTLUSU YOK
    Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök'ten öğrencilerine övgü dolu sözler... Elazığspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten dolayı yüzü gülen Cangök, "Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirdi ve haklı bir galibiyet aldık" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:07
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