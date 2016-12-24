Yeni 4 Eylül'de kazanan çıkmadı: 0-0
TFF 1. Lig'in 16. haftasındaki Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote
Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:54
- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!
Toplam 14
Yorum
mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
- ''Hedef niye hep benim?''
Toplam 18
Yorum
krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!
Toplam 14
Yorum
adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
Yeni 4 Eylül'de kazanan çıkmadı: 0-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.