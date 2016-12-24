 Yeni 4 Eylül'de kazanan çıkmadı: 0-0 – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Yeni 4 Eylül'de kazanan çıkmadı: 0-0

    Yeni 4 Eylül'de kazanan çıkmadı: 0-0

    TFF 1. Lig'in 16. haftasındaki Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

    Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

    Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

    Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

    Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote

    Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)

    Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)

    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:54
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