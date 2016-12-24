Es-Es zirveye uçtu
Kırmızı-siyahlılar Erkan Zengin’in 67’de penaltıdan attığı golle çok önemli bir zafer elde etti. Ev sahibi ise Muhammet ile 81’de bir penaltıdan yararlanamadı.
GOLCÜ ARANIYOR
TFF 1. Lig'de, 5 maçtır galibiyete hasret Y.Malatya'da gündem transfer. Teknik Direktör İrfan Buz, "Oyun sıkıştığında açma sıkıntılarımız var. Oyunu çözebilen futbolculara ihtiyacımız var" dedi.
SAMSUN'DA TEK YOL GALİBİYET
Göztepe'yle karşılaşacak Samsunspor'da camia bu karşılaşmaya kilitlendi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Galibiyete oldukça fazla ihtiyacımız var. 2. devreye Samsunspor olarak daha mutlu ve huzurlu başlayabilmek için bu maçta galip gelmek istiyoruz" dedi.
SONER TOLUNGÜÇ SEVİNCİ
2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 4. tamamlayan Karşıyaka'da yıprandığı gerekçesiyle ayrılmayı planlayan Teknik Direktör Soner Tolungüç, taraftarın ve yönetimin ısrarıyla kararından vazgeçti. Başarılı çalıştırıcının, pazartesi işbaşı yapacağı bildirildi.
BALKES HAZIR KITA!
Balıkesir, Ş.Urfa ve Manisa maçlarında kaçan galibiyetin acısını Elazığ'dan çıkarmak istiyor. İki maçta da berabere kalan kırmızı-beyazlılar'da Teknik Direktör Can Cangök, "Pozisyona giriyoruz. Urfa maçında da, Manisa maçında da oldu. Futbol işte böyle bir şey" dedi.
Ş.URFA'YA GEÇİT YOK
TFF 1. Lig'de 6 maçtır yenilmeyen Manisaspor, son 3 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Ş.Urfa'yı gözüne kestirdi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Şanlıurfa'yı yenip düşme potasından kurtulmak istiyoruz" diye iddiasını ortaya koydu.
MÜJDELER ÜST ÜSTE
Eskişehir'i deplasmanda 3-0 yenerek moral-kondisyonu zirve yapan Denizli'de müjdeler üst üste geldi. Sezon başında sakatlığı ve oyuncu fazlalığından kadro dışı kalan orta saha Cihan Özkaymak, yeniden takıma döndü. Bunun yanı sıra Giresun maçı öncesi 150 bin TL prim dağıtıldı. Ayrıca sakatlıktan dönen kaleci Zeki ve orta saha Sankoh'un maçta oynayabilecekleri bildirildi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:33
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
Toplam 1
Yorum
Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 3
Yorum
vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
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