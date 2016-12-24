 Es-Es zirveye uçtu – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Es-Es zirveye uçtu

    Es-Es zirveye uçtu

    Kırmızı-siyahlılar Erkan Zengin’in 67’de penaltıdan attığı golle çok önemli bir zafer elde etti. Ev sahibi ise Muhammet ile 81’de bir penaltıdan yararlanamadı.

    'de dün oynanan 16. haftanın açılış maçında , deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili olan taraf konuk ekip Eskişehirspor'du. Muhammet ATAMAdı 67'DE kazanılan panaltıda topun başına Erkan Zengin geçti. Erkan topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 81'de ise bu kez B.Gaziantepspor penaltı atışı kazandı. Ev sahibi ekibin Muhammet Reis'le kullandığı penaltıda, Eskişehir kalecisi Boffin gole izin vermedi. Maç Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sone erdi. Konuk ekip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.

    GOLCÜ ARANIYOR
    TFF 1. Lig'de, 5 maçtır galibiyete hasret Y.Malatya'da gündem transfer. Teknik Direktör İrfan Buz, "Oyun sıkıştığında açma sıkıntılarımız var. Oyunu çözebilen futbolculara ihtiyacımız var" dedi.

    SAMSUN'DA TEK YOL GALİBİYET
    Göztepe'yle karşılaşacak Samsunspor'da camia bu karşılaşmaya kilitlendi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Galibiyete oldukça fazla ihtiyacımız var. 2. devreye Samsunspor olarak daha mutlu ve huzurlu başlayabilmek için bu maçta galip gelmek istiyoruz" dedi.

    SONER TOLUNGÜÇ SEVİNCİ
    2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 4. tamamlayan Karşıyaka'da yıprandığı gerekçesiyle ayrılmayı planlayan Teknik Direktör Soner Tolungüç, taraftarın ve yönetimin ısrarıyla kararından vazgeçti. Başarılı çalıştırıcının, pazartesi işbaşı yapacağı bildirildi.

    BALKES HAZIR KITA!
    Balıkesir, Ş.Urfa ve Manisa maçlarında kaçan galibiyetin acısını Elazığ'dan çıkarmak istiyor. İki maçta da berabere kalan kırmızı-beyazlılar'da Teknik Direktör Can Cangök, "Pozisyona giriyoruz. Urfa maçında da, Manisa maçında da oldu. Futbol işte böyle bir şey" dedi.

    Ş.URFA'YA GEÇİT YOK
    TFF 1. Lig'de 6 maçtır yenilmeyen Manisaspor, son 3 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Ş.Urfa'yı gözüne kestirdi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Şanlıurfa'yı yenip düşme potasından kurtulmak istiyoruz" diye iddiasını ortaya koydu.

    MÜJDELER ÜST ÜSTE
    Eskişehir'i deplasmanda 3-0 yenerek moral-kondisyonu zirve yapan Denizli'de müjdeler üst üste geldi. Sezon başında sakatlığı ve oyuncu fazlalığından kadro dışı kalan orta saha Cihan Özkaymak, yeniden takıma döndü. Bunun yanı sıra Giresun maçı öncesi 150 bin TL prim dağıtıldı. Ayrıca sakatlıktan dönen kaleci Zeki ve orta saha Sankoh'un maçta oynayabilecekleri bildirildi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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