Zirveyi bırakmayız

Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, bu hafta konuk olacakları Samsun’a şans tanımadı, “Sezon sonuna kadar liderlik koltuğundan da inmeyeceğiz” ifadesini kullandı

Geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig'de liderlik koltuğuna kurulan Göztepe'den takipçilerine mesaj var. Ligde yarın Samsunspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk iddialı açıklamalar yaptı. Samsunspor karşısında deplasman fobisine son vermek istediklerini belirten Buruk, "Dış sahada son 3 maçımızda yalnızca bir puan aldık. İç-dış saha ayrımı yapmadan puan kaybı yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.



2017'YE LİDER GİRECEĞİZ

TEK düşüncelerinin galibiyet olduğunu da kaydeden genç hoca sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni yıla lider gireceğiz. Takımıma güveniyorum. Sezon sonunu kadar da liderlik koltuğundan inmeyeceğiz ve Süper Lig hedefine ulaşacağız."