Yiğidolar tek yürek

Öğrencilerle bir araya gelen Sivasspor’un yıldız isimleri, şampiyonluk sözü verdi

ZİRVE takipçisi Sivas'ta söz futbolcuların.... Kırmızı-beyazlıların yıldız isimleri Adem Koçak, Burhan Eşer, Ziya Erdal ve Oumari dün Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi, iddialı sözler sarfetti. "Şampiyon olacağız" diyen kaptan Adem, "Sezona iyi başlamadık ama son haftalarda iyi gidiyoruz. Sezon sonu şampiyonluk sözü veriyoruz" dedi. Ziya ise, "Tekrar Süper Lig'e çıkacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.