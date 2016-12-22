Kelhar, Sivasspor’da
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK BİZİM STOPERİMİZ MUTLAKA ve MUTLAKA ( FRİCKSON ERAZO ) OLMALIDIR.//// ÖZGÜVEN, TEKNİK, HIZ, OYUN ZEKASI, HAVA HAKİMİYETİ ve de GERİDEN OYUN KURMA KABİLİYETİ HEPSİ VAR GEREKİRSE ORTA SAHA BİLE OYNAT....!!! İNŞAALLAH ALINIRSA ŞU ANA KADAR BEŞİKTAŞ'A GELEN EN İYİ STOPER OLACAKTIR...
- Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
Sneijder_W TT Arena'daki maça çıkmamak için şimdiden yol yapıyor. Biliyor ki orada bir Sneijder gerçeği var. TT Arena'da taraftarın gazına gelince affetmiyor .
- ''Oyunumuz kötüydü''
Toplam 3
Yorum
Fatih Mehmeh Tam fanatik biri olarak rikerink gitsin artk yönetim iyi bir teknik diktör getirsin bu ne ya bu sene hic adam akıllı mac bakamadık ya
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