 Kelhar, Sivasspor’da – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Kelhar, ’da

    Kelhar, Sivasspor’da
    , Sloven milli futbolcu ile anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı Azerbaycan'ın Gebele takımında forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelhar'ı Sivas'a getirtti. Kelhar dün sözleşme imzaladı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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