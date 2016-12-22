Göztepe zirvede

İzmir’in sarı-kırmızılı devi, Mersin henüz 30. dakikada 10 kişi kalınca rahat bir maç çıkardı. Boluspor, Es-Es ve Yeni Malatya aynı hafta takılınca liderliğe kuruldular.

Yıllardır o sene bu sene diye diye saçlara ak, şampiyonluklara uzak düştü İzmir. Her yıl birer, ikişer takımı üste taşıyacağı yerde alta düşürdü, futbol şehri olmaktan uzaklaştı. Büyük stadyumlarda büyük hedefe yürüyemeyen İzmir, küçük stadyumda büyük hayaline kavuşacak gibi sanki. Göztepe'den bahsediyoruz...



Hani şu bayrakları buruşturup yıllarca gözyaşları ile kitlesini üzen camiadan. Önemli takviyeler yaptılar, iddialı bir isimle, Okan Buruk ile yola koyuldular. Zaman zaman bocalasalar da, rakiplerinin ikramlarını(!) geri çevirmediler. Boluspor Şanlıurfa'da, Eskişehirspor evinde kaybedip, Yeni Malatya sahasında 1 puanla buz kesince, zirve sarı-kırmızılı Göztepe takımına kaldı.



ZORLANSA DA KAZANDI!

Tabii bu haftanın kaybeden zirve adayı çok, tek galibiyetle yukarı çıkanı tek olacağını biliyordu Göztepe. 30.dakikada Mersin İdmanyurdu takımı Hakan'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Zaten kısıtlı kadroları vardı, bir de eksik kaldılar. 76. dakikaya kadar iyi direnç de gösterdiler. Bu dakikada Gençer çıktı sahneye. Tecrübeli oyuncu takımını rahatlattı. 12. adam da takımını ateşleyince son dakikada galibiyeti perçinleyen gol geldi.



SİVAS VE ÜMRANİYE!

Ligin iki kırmızı-beyazlı takımı adeta jet yakıtı koydular depolarına, uçuyorlar... Bandırmaspor'u 1-0 yenen Sivasspor sıralamada bir anda ikinci sıraya yükseldi. Tabii bir diğer kendisini konuşturan takım, İstanbul'un tek TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor. İnanılm az bir teknik direktör dokunuşu, başarısı burada konuşulması gereken durum. Tabii bu karşılaşmada 2, ligde 6 gole ulaşan Emircan'ı da ayrı bir yere koymakta fayda var. Devre arası iştahı kabaran çok Süper Lig takımı kapıda olacak. Yolu ve bahtı açık olsun...



20 GOL VAR!

15. hafta 20 gol atılan, zirvenin el değiştirdiği, 4 ev sahibi takımın 11 golle 12 puan aldığı; iki deplasman takımının 4 golle 6 puan kazandığı bir hafta oldu. Berabere sonuçlanan 3 maçta 4 gol atıldı. Golsüz biten tek maç Elazığ-Altınordu maçı oldu.







Cevdet ÜNÜVAR