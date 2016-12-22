Alex Amado veda etti
Bandırmaspor, Brezilyalı oyuncu Alex Amado ile yollarını ayırdı. Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, teknik direktör Feyyaz Uçar ile düzenlediği basın toplantısında, ayrılmak için haklı gerekçeler sunan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini söyledi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Her şey vatan için
Toplam 4
Yorum
KAYDA GEÇİLSİN..:) Her sezon bu zamanlar yapılmalıdır
- Barça’da bile böylesi olmaz
Toplam 3
Yorum
dnz zaten barça taraftarı bi halt değil ki niye kıyaslıyorsun. dünyada bu işi iyi yapan takımlar Boca, Celtic, Beşiktaş. gerisi hep fason taraftar.
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 3
Yorum
xx maliyeti de yok
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