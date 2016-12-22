 Alex Amado veda etti – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    veda etti

    Alex Amado veda etti
    , Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırdı. Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, teknik direktör ile düzenlediği basın toplantısında, ayrılmak için haklı gerekçeler sunan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini söyledi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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